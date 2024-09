Maltempo a Prato, tutti gli interventi della Protezione civile alle 19

PRATO – Il sindaco Ilaria Bugetti ha firmato l’ordinanza di chiusura delle piste ciclabili lungo i corsi d’acqua. Sono in corso vari interventi da parte delle squadre di Protezione civile sul territorio e sono stati attivati dei presidi fissi di monitoraggio. La sindaca sta effettuando una serie di sopralluoghi con i tecnici del Comune e della Protezione civile per verificare di persona le principali criticità e la risposta degli interventi di ripristino realizzati dopo l’alluvione del 2 novembre scorso.

Alle 18 è stato riaperto il sottopasso della Questura, a seguire quello di Pratilia. Tra gli interventi in corso. Via del Ferro a Paperino: le fogne sono entrate in pressione di conseguenza sta uscendo l’acqua sulla sede stradale, è in corso il posizionamento di sacchi di sabbia per evitare che l’acqua entri nelle abitazioni; in via del Borrino a Figline sono stati posizionati sacchi di sabbia a protezione delle abitazioni; altri 100 ne sono stati consegnati a scopo precauzionale all’ospedale; in via Stradellino a San Giusto e in via del Leone a San Giorgio a colonica si registrano allagamenti in strada; sono costantemente monitorati viale Leonardo da Vinci, la tangenziale e viale dell’Unione Europea; in via di Ponte vecchio è in corso la ripulitura delle caditoie. Presidi fissi attivati con delle squadre presenti sul posto: lungo il Ficarello in via Anita Garibaldi, via di Sant’Ippolito, all’altezza di Iolo in zona Ponte alle Vanne; lungo il Bardena a Figline; lungo il Bisenzio alla Madonna della Tosse Santa Lucia; via del Borrino; lungo la pedecollinare zona La Querce – Le Macine.

L’ultimo monitoraggio del Centro funzionale regionale prevede che la perturbazione attualmente in atto tenderà momentaneamente a rallentare per poi riprendere forza verso le 19 partendo dalla costa per poi trasferirsi nuovamente nella parte centrale della Toscana. Il nostro territorio potrebbe essere colpito dalla nuova perturbazione tra le 22 e le 2 di questa notte. Dalle 2 le precipitazioni dovrebbero tendere a diminuire fino a esaurirsi nel corso della mattina di domani. Durante gli eventi più significativi sono previsti cumulati di pioggia orari importanti tra 40 e 50 mm in un’ora. Si ricorda di prestare attenzione e per emergenze contattare il numero 800 301530.