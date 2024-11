Maltempo a Prato, una ventina gli interventi dei Vigili del fuoco

PRATO – A causa del maltempo dovuto alle forti piogge e alle raffiche di vento che si sono abbattute sul territorio pratese da ieri pomeriggio, sono state numerose le richieste di soccorso ai Vigili del fuoco da parte dei cittadini per danni legati all’acqua e alla caduta di rami e alberi. Per fronteggiarle, il dispositivo […]

PRATO – A causa del maltempo dovuto alle forti piogge e alle raffiche di vento che si sono abbattute sul territorio pratese da ieri pomeriggio, sono state numerose le richieste di soccorso ai Vigili del fuoco da parte dei cittadini per danni legati all’acqua e alla caduta di rami e alberi. Per fronteggiarle, il dispositivo di soccorso è stato potenziato. Alle 10 di questa mattina risultano effettuati circa 20 interventi mentre rimangono ancora una decina di chiamate da espletare. La situazione più critica si è avuta in val di Bisenzio. Timore anche a Figline di Prato dove il torrente Bardena è uscito dal proprio letto per invadere la strada. Non si segnalano persone coinvolte.

È stata riaperta stamani via di Cantagallo in seguito alla chiusura al traffico avvenuta ieri sera nel tratto dal cimitero di Figline fino all’incrocio di via Cerreto e Solano per la presenza di detriti sulla strada trasportati dalla tracimazione del torrente Bardena all’altezza di Via Malcantone e Vignone, anch’essa riaperta. La ripulitura della strada e il ripristino delle ordinarie condizioni di deflusso del torrente Bardena sono stati resi possibili dal lavoro delle squadre di Consiag Servizi Comuni e del Genio Civile. Nella notte sono intervenuti sul posto anche i vigili a causa della caduta di alcuni alberi in diverse zone della città. A scopo precauzionale le piste ciclabili restano chiuse nei tratti a livello arginale. A seguito delle incessanti precipitazioni registrate in tutto il pomeriggio e, soprattutto, durante le ore serali di ieri, giovedì 21 novembre, tutti i livelli dei corsi d’acqua cittadini hanno subito repentini aumenti causando diverse criticità sul territorio comunale, con il problema maggiore rilevato nell’abitato di Figline.