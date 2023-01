Maltempo: a Vaiano crolla un muro per la pioggia, a Calenzano tre auto intrappolate dall’acqua in un sottopassaggio

CAMPI BISENZIO – I Vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest, sono intervenuti nella notte fra l’8 e il 9 gennaio per una ventina di interventi dovuti al vento e alla pioggia. A Calenzano sono state liberate tre auto, intorno alle 3.15, rimaste ferme nel sottopasso allagato in via Caponnetto mentre a Prato, in […]

CAMPI BISENZIO – I Vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest, sono intervenuti nella notte fra l’8 e il 9 gennaio per una ventina di interventi dovuti al vento e alla pioggia. A Calenzano sono state liberate tre auto, intorno alle 3.15, rimaste ferme nel sottopasso allagato in via Caponnetto mentre a Prato, in precedenza, è crollato un muro di contenimento sulla Strada regionale 325 nel Comune di Vaiano che ha invaso con i detriti parte della carreggiata, poi ridotta a un solo senso di marcia.

Un altro muro di contenimento è crollato vicino al cimitero dell’abitato di Figline, sempre in provincia di Prato, nel crollo alcune tombe sono rimaste danneggiate. A Firenze sono impressionanti le immagini del ponte di via della Palancola all’angolo con via Boccaccio alle Cure. Ha destato preoccupazione anche la situazione dell’Ombrone. “Circa 30 millilitri di pioggia sono caduti in meno di un’ora in varie zone della provincia di Pistoia. Per questo l’Ombrone pistoiese si è ingrossato in poco tempo superando il secondo livello di guardia a 2,8 metri a Pontelungo. Adesso la perturbazione si sta spostando su Prato e Firenze”: questa la comunicazione del presidente della Regione Eugenio Giani, che in mattinata ha corretto il tiro: “Il livello dei corsi d’acqua è ora in diminuzione in tutta la Toscana, l’Ombrone pistoiese e il Bisenzio sono scesi sotto il secondo livello di guardia”.