Maltempo: anche per domani tempo instabile

CAMPI BISENZIO – Ancora condizioni di tempo instabile in Toscana, soprattutto nelle aree di nord-ovest, dove rimane sostenuto il flusso di correnti sud-occidentali. Nella giornata di domani, martedì 18 novembre, è previsto invece l’ingresso di aria più fredda accompagnata da venti di grecale da sud-est. Tra il pomeriggio di oggi e le prime ore notturne di domani, martedì, saranno possibili quindi precipitazioni sparse sul nord della regione, in particolare sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e alta provincia di Pisa, anche con temporali localmente forti. Sull’Appennino, oltre i 1200 metri, potranno verificarsi deboli nevicate. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti estendendolo fino alle ore 6 di domattina, martedì 18. Per vento forte il codice giallo nella giornata di domani riguarderà dalle 8 alle 20 Valdarno, area del Bisenzio, costa centro-nord e arcipelago. Per mareggiate, codice giallo fino alla mezzanotte di oggi su costa nord e isole.