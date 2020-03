Maltempo, aperta la sala della Protezione civile. Ma non ci sono criticità

CAMPI BISENZIO – La pioggia intensa del tardo pomeriggio ha fatto alzare il livello del fiume Bisenzio e, come scrive sulla sua pagina Facebook l’assessore alla Protezione civile del Comune di Campi, Riccardo Nucciotti, “è stata aperta la Sala Operativa Comunale di Protezione Civile e, a seguito del superamento del secondo livello di guardia, è stata disposta la chiusura del Ponte sul Bisenzio in via Santo Stefano/via Roma e del ponte a Capalle. Le associazioni di Protezione Civile stanno monitorando la situazione che al momento è stabile, non piove a monte e non sta piovendo a valle, nel momento in cui il livello del Bisenzio calerà, provvederemo a riaprire la viabilità. Al momento non risultano situazioni di criticità, ma abbiamo deciso, in accordo con la Sala Operativa Metropolitana, di predisporre i suddetti interventi”.