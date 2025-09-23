Maltempo. Brunori (Lega) ” Ancora una volta Sesto si ritrova sotto l’acqua”

SESTO FIORENTINO – “Ancora una volta Sesto Fiorentino si ritrova sotto l’acqua. Basta un temporale intenso di venti minuti per trasformare viale Di Vittorio in un incubo per residenti, commercianti e automobilisti. Ai disagi si aggiunge la paralisi della città con i sottopassi allagati e conseguenti blocchi del traffico”. Il capogruppo della Lega Daniele Brunori […]

SESTO FIORENTINO – “Ancora una volta Sesto Fiorentino si ritrova sotto l’acqua. Basta un temporale intenso di venti minuti per trasformare viale Di Vittorio in un incubo per residenti, commercianti e automobilisti. Ai disagi si aggiunge la paralisi della città con i sottopassi allagati e conseguenti blocchi del traffico”. Il capogruppo della Lega Daniele Brunori interviene sul maltempo di ieri che ha provocato ancora una volta allagamenti in alcuni tratti cittadini. “È inaccettabile – dice Brunori – che, nonostante l’approvazione della nostra mozione sugli allagamenti, un atto politico concreto dopo anni di silenzi e promesse mancate, l’amministrazione continui a non agire. Non si può pensare di tranquillizzare i cittadini solo con dichiarazioni e rinvii. Le persone hanno paura ogni volta che piove, perché conoscono già le conseguenze: cantine allagate, strade impraticabili, traffico in tilt, danni economici e disagi continui”.

“Ci chiediamo: cosa aspettano sindaco e giunta? – domanda Brunori – Quante altre segnalazioni, quanti altri allagamenti e blocchi dovranno sopportare i sestesi prima di vedere finalmente interventi concreti e risolutivi? La Lega ribadisce con forza che non servono più chiacchiere ma azioni. Se davvero si vuole dare una risposta seria a questo problema che si ripete da anni, bisogna partire subito con opere strutturali, pianificazione e manutenzioni adeguate”.