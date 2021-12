Maltempo, cade un albero a Campi: danneggiate alcune auto in sosta. Sul posto Protezione civile e Vigili del fuoco

CAMPI BISENZIO – Le maggiori responsabilità, con ogni probabilità, sono da ricondurre alle intense piogge degli ultimi giorni, che indubbiamente hanno “inzuppato” il terreno antistante Villa Rucellai. Fatto sta che, per cause tuttora da accertare, questo pomeriggio un albero presente nel giardino pubblico che si affaccia su via Rucellai è caduto sulla strada danneggiando alcune […]

CAMPI BISENZIO – Le maggiori responsabilità, con ogni probabilità, sono da ricondurre alle intense piogge degli ultimi giorni, che indubbiamente hanno “inzuppato” il terreno antistante Villa Rucellai. Fatto sta che, per cause tuttora da accertare, questo pomeriggio un albero presente nel giardino pubblico che si affaccia su via Rucellai è caduto sulla strada danneggiando alcune auto in sosta ma, per fortuna, senza provocare feriti. Sul posto è intervenuto l’assessore Riccardo Nucciotti che, insieme ai volontari di Protezione civile della Fratellanza Popolare di San Donnino, ha perimetrato l’area per poi iniziare a “sfrondare” l’albero; successivamente è arrivata anche la Protezione civile della Misericordia di Campi, della Pubblica Assistenza di Campi e della VAB che con i Vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano hanno concluso le operazioni di taglio e messa in sicurezza della strada. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti e la Polizia Municipale di Campi. “Anche questa volta un grazie sincero e di cuore alla Protezione Civile, – ha detto l’assessore Nucciotti – per tutti questi ragazzi e ragazze sempre pronti a intervenire per la nostra comunità.”