Maltempo: caduti altri alberi al Parco del Neto

CALENZANO – Alcuni alberi sono caduti all’interno del Parco del Neto in seguito al maltempo di questi giorni. Fra ieri e oggi, infatti, il vento forte, con raffiche oltre i 50 km orari, ha fatto registrare la caduta di rami e ramaglie in varie aree verdi del Comune. In particolare nel giardino della scuola don […]

CALENZANO – Alcuni alberi sono caduti all’interno del Parco del Neto in seguito al maltempo di questi giorni. Fra ieri e oggi, infatti, il vento forte, con raffiche oltre i 50 km orari, ha fatto registrare la caduta di rami e ramaglie in varie aree verdi del Comune. In particolare nel giardino della scuola don Milani un giovane tiglio di tre anni si è piegato e spezzato. Al parco del Neto si sono registrati invece la rottura della cima di un acero campestre, la caduta di una grossa pianta di alloro e la caduta di un tiglio storico, sul quale era stata eseguita anche una verifica penetrometrica sulle radici, che non aveva dato segni di pericolosità e in seguito era stata effettuata una potatura su indicazione dei tecnici forestali. Il parco del Neto, chiuso oggi per allerta meteo, resterà chiuso anche domani per ulteriori verifiche. Proprio per le particolari caratteristiche monumentali e l’età avanzata degli alberi del parco, il Comune ne dispone la chiusura in caso di allerta meteo, a scopo precauzionale.