Maltempo, Campi a Sinistra attacca il Pd: “Da voi critiche non ne accettiamo”

CAMPI BISENZIO – Polemiche senza fine sulla forte ondata di maltempo che domenica scorsa ha colpito Campi Bisenzio. Dopo le dure prese di posizione di Pd e centro-destra e l’altrettanto dura replica del sindaco, è Campi a Sinistra a tornare sull’argomento, criticando in modo particolare il Partito Democratico. “Quanto successo domenica è lì a ricordarci quanto il nostro territorio sia idrogeologicamente fragile e quanto insufficiente siano state le azioni intraprese fino a oggi dalle amministrazioni che si sono susseguite, compresa la nostra. Sarà necessario al più presto un cambio di passo pretendendo da aziende come Publiacqua quella manutenzione ordinaria e straordinaria che, purtroppo, oggi è stata del tutto inefficiente e insufficiente. Dovremo pretendere anche maggiori investimenti a livello strutturale sulla rete fognaria dei nostri territori, non solo a Campi Bisenzio. La sicurezza idrogeologica passa anche da qui, dell’adeguamento di un sistema fognario vetusto, non più in grado di “reggere” l’impatto di piogge così improvvise e dal tenore tropicale”.

“Sarà compito dell’attuale maggioranza e, dunque anche di Campi a Sinistra, battersi per raggiungere questi obiettivi nei prossimi 4 anni: più manutenzione e più investimenti. Ci permettiamo, però, ancora una volta di rispondere alle solite accuse del Pd. Sembra che vengano dalla luna, ma, ribaltando quanto hanno detto, cosa hanno fatto in nove anni? Quale Comune ci hanno lasciato? Chiedono a noi cosa abbiamo fatto in 10 mesi? Probabilmente più di quanto hanno fatto loro negli ultimi 15 anni, visto che non hanno fatto niente di strutturale per il sistema fognario e i dati che porteremo in consiglio comunale sul lavoro svolto in questi dieci mesi lo dimostreranno”. E ancora: “Santa Maria, San Lorenzo, cosa hanno fatto? Niente. Cosa hanno fatto per migliorare la situazione di via Veneto? Niente. Nemmeno l’asfaltatura. In via Castronella, nel tratto fra via Semita e via Pascoli nel 2019 hanno svolto dei lavori che non sono serviti a niente. Cosi come in via Torricella zona San Martino; il primo tratto all’altezza delle quattro strade domenica si è allagato nuovamente. Cosa hanno preteso da Publiacqua a livello di migliorie strutturali? Niente. Se queste critiche ce le muovesse il centro-destra, le accetteremmo, qui non hanno mai governato. Quando sono i cittadini a criticarci anche aspramente, cerchiamo di farne tesoro e ci rimbocchiamo le maniche. Ma da voi no, da voi critiche su come amministrare questa città non ne accettiamo”.