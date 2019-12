CAMPI BISENZIO – Allerta meteo per domani, 21 dicembre. La protezione civile della Regione ha emesso un codice Arancio per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e principale fino alle ore 14 di sabato 21 dicembre, ha emesso anche il codice Giallo per rischio vento forte fino alle ore 14 di sabato 21 dicembre.