Maltempo. Codice arancione per rischio neve

CAMPI BISENZIO – La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice arancio per rischio neve oggi 12 e domani 13 febbraio tutte le aree del territorio. Codice giallo per rischio vento confermato oggi in aree dell’Arno, Valdarno inferiore, Valdelsa Valdera, Bisenzio Ombrone pistoiese. Rischio ghiaccio e vento domani 13 febbraio in tutte le aree.

Oggi, venerdì 12 febbraio, su tutte le aree Metropolitane è atteso l’ingresso di masse d’aria fredda di origine continentale. Quota neve inizialmente a quote collinari (200-400 metri).

Dalla sera e fino alla prima parte di domani 13 febbraio quota neve in abbassamento fino a quote pianeggianti (0-200 metri) su tutte le zone interne.

Possibilità di accumuli: intorno ai 5-10 cm a quote di collina e montagna, intorno ai 2 cm in pianura.

Domani, sabato 13 febbraio, attesi venti di Grecale (NE) con raffiche fino a 70-100 km/h sui rilievi e nelle zone sottovento, fino a circa 50-60 km/h altrove. Previste temperature inferiori allo zero in particolare dopo il tramonto con possibilità di formazione di ghiaccio.