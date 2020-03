Maltempo. Codice Giallo per vento

CAMPI BISENZIO – La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per oggi, domenica marzo, un codice giallo per vento sull’area della Romagna – Toscana. Domani, lunedì 2 marzo, codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore nelle aree del Valdarno Inferiore, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello – Val di Sieve e Romagna – Toscana. Codice giallo per rischio idraulico sul reticolo principale nell’area Bisenzio e Ombrone Pistoiese. Codice giallo per rischio vento su tutto il territorio metropolitano.

Previste precipitazioni diffuse dalla tarda mattinata, localmente temporalesche dal tardo pomeriggio-sera e forti venti da sud.