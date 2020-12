Maltempo, codice giallo per vento e ghiaccio

CAMPI BISENZIO – Nelle prossime ore la Toscana sarà interessata all’ingresso di aria fredda di origine artica, accompagnato da forti venti di grecale e da residue precipitazioni, nevose anche a bassa quota. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per vento e ghiaccio. Nel dettaglio i fenomeni […]

CAMPI BISENZIO – Nelle prossime ore la Toscana sarà interessata all’ingresso di aria fredda di origine artica, accompagnato da forti venti di grecale e da residue precipitazioni, nevose anche a bassa quota.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per vento e ghiaccio. Nel dettaglio i fenomeni previsti.

Ghiaccio: fino a domattina e in particolare nelle zone interne possibili situazioni occasionalmente pericolose per l’incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale. Possibili problemi locali negli spostamenti e nelle reti di distribuzione di servizi. Vento: anche in questo caso – e su tutto il territorio regionale – possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l’incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale. Sono possibili isolate rotture di rami e alberi, di tegole e cornicioni, nonché problemi alla circolazione stradale e alle reti di distribuzione.