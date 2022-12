Maltempo: Consorzio di bonifica al lavoro nella notte

CAMPI BISENZIO – I livelli idrometrici si sono innalzati molto velocemente nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri su tutto il comprensorio del Medio Valdarno e in particolare sul versante pistoiese dove si è passati da condizioni di deflusso quasi irrilevanti ai secondi e terzi livelli di guardia balzando anche di 3-5 metri in […]

CAMPI BISENZIO – I livelli idrometrici si sono innalzati molto velocemente nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri su tutto il comprensorio del Medio Valdarno e in particolare sul versante pistoiese dove si è passati da condizioni di deflusso quasi irrilevanti ai secondi e terzi livelli di guardia balzando anche di 3-5 metri in poche ore. Brana, Stella, Quadrelli e Ombrone i corsi d’acqua cresciuti più velocemente e che hanno registrato le maggiori criticità. Il personale delle squadre di reperibilità del Consorzio di bonifica hanno quindi monitorato fin dal pomeriggio l’evolversi della situazione, supervisionando il corretto funzionamento delle principali stazioni di pompaggio dei sistemi di acque basse, come l’impianto idrovoro di Castelletti a Signa a servizio della Piana fiorentina e pratese o il sistema tra la Senice e il Quadrelli a Quarrata.

Oltre al servizio di reperibilità in perenne contatto con le strutture del Genio Civile della Regione Toscana e con le amministrazioni comunali, si sono recati nel Pistoiese anche il direttore Iacopo Manetti e il presidente Marco Bottino del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per seguire da vicino la delicata situazione. La principale criticità si è registrata a Badia a Pacciana, nel Comune di Pistoia, a causa della tracimazione del Torrente Brana che ha riversato le acque che non sono riuscite a passare sotto il ponte sulle strade e campagne limitrofe; alla mezzanotte il picco di piena sembrava ormai superato e le esondazioni terminate.

Altre situazioni di allagamento localizzato si sono registrate in relazione a sottoattraversamenti e altre infrastrutture urbane non correlate al reticolo idrografico in gestione al Consorzio di bonifica. Le condizioni meteo seppur al momento in miglioramento, prevedono criticità elevate anche per le prime ore e la giornata di venerdì 17 dicembre per poi migliorare a partire da sabato 18.

È iniziato infatti il miglioramento dei fenomeni meteorologici che in queste ore colpiscono la Toscana, sussistono comunque precipitazioni sparse, anche temporalesche, di difficile localizzazione ma più persistenti nelle zone centrali e meridionali. La Sala operativa unificata della protezione civile ha prolungato così la vigilanza connotandola con il codice giallo per i rischi idraulici del reticolo principale e minore e per temporali in tutta la regione fino alla giornata odierna. Unica eccezione temporale l’area pertinente al reticolo principale dell’Arno, dal Casentino alla Costa, che vedrà terminare l’allerta sabato alle 12. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.