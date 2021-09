Maltempo: danni a Campi Bisenzio, squadre della Protezione civile al lavoro

CAMPI BISENZIO – Come scrive sulla propria pagina Facebook l’assessore Riccardo Nucciotti, anche a Campi Bisenzio il forte vento e la pioggia di questo pomeriggio hanno provocato dei danni, per fortuna non di grave entità. “Purtroppo – scrive l’assessore – la forte pioggia e un fulmine stanno creando disagi alla viabilità a causa di alberi caduti sulla sede stradale. Fate attenzione in via Torricella all’altezza del convento delle Suore Bettine, in via di Carraia zona giardino “Toda” (Gorinello) e via Castronella nei pressi del civico 161.La Polizia Municipale e le squadre della Protezione Civile stanno già intervenendo per rimuovere le piante e mettere in sicurezza le aree. Attenzione anche per chi transita per la Circonvallazione Sud, il semaforo attualmente non è in funzione”.