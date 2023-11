Maltempo: è stato trovato senza vita l’uomo disperso da giovedì

CAMPI BISENZIO – A lanciare l’appello sui social era stata la figlia Letizia: “Mio padre è disperso, non è tornato a casa”. Un appello che è purtroppo è risultato vano. Questa mattina, infatti, il corpo di Gianni Pasquini, 69 anni, è stato trovato senza vita a poche centinaia di metri dalla propria abitazione, nella zona di via Siena/via Saliscendi. Da qui era uscito giovedì sera per tentare di mettere in salvo la propria auto, macchina che infatti è stata trovata regolarmente parcheggiata in sicurezza nei pressi dell’Asmana. Da qui, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire, probabilmente l’uomo si è avviato verso la propria abitazione a piedi, ma è stato travolto, si presume, dall’ondata di piena provocata dalla fuoriuscita del torrente Marina. A trovare il corpo è stato il nipote, poi sul posto sono arrivati i Carabinieri e i volontari della Misericordia che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Si aggrava quindi il bilancio delle vittime causate dall’ondata di maltempo che ha colpito molte province della Toscana che sale adesso a nove. (e.a.)

(Fotografie Roberto Vicario)