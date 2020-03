FIRENZE – Sulla nostra pagina Facebook trovate già degli aggiornamenti, con foto e video, sulle nevicate in corso nella provincia di Firenze. E a ribadire l’allarme maltempo è la sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze che per oggi, mercoledì 25, e domani, giovedì 26 marzo, segnala codice giallo per vento su tutte le aree della Città metropolitana ma soprattutto codice giallo per neve per le aree del Valdarno Superiore, di Mugello e Valdisieve e Romagna-Toscana.