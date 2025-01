Maltempo. Frana in via di Castello

SESTO FIORENTINO – A causa del maltempo di stamani, si è verificata una frana in un tratto di via di Castello che oltre ad impedire la regolare circolazione stradale, rappresenta un pericolo per il transito veicolare e pedonale per le incerte condizioni di stabilità delle porzioni di muro adiacenti. Il Comune ha predisposta la chiusura […]

SESTO FIORENTINO – A causa del maltempo di stamani, si è verificata una frana in un tratto di via di Castello che oltre ad impedire la regolare circolazione stradale, rappresenta un pericolo per il transito veicolare e pedonale per le incerte condizioni di stabilità delle porzioni di muro adiacenti. Il Comune ha predisposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione di via Gaddi fino confine comunale via di Bellagio, fino a nuova comunicazione o completamento dei lavori di messa in sicurezza. La deviazione del traffico veicolare su percorsi alternativi segnalati da apposita segnaletica predisposta dal Servizio Mobilità del Comune di Sesto Fiorentino.