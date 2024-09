Maltempo, Hidron fa la conta dei danni. Struttura momentaneamente chiusa

CAMPI BISENZIO – Inizio di settimana davvero complicata per Hidron, che nella giornata di ieri ha dovuto fare i conti con l’ondata di maltempo che domenica si è abbattuta sulla Piana. A fare il punto della situazione è l’amministratore Andrea Massagli: “Appena la situazione lo permetterà, vi daremo ulteriori aggiornamenti per la riapertura della struttura, […]

CAMPI BISENZIO – Inizio di settimana davvero complicata per Hidron, che nella giornata di ieri ha dovuto fare i conti con l’ondata di maltempo che domenica si è abbattuta sulla Piana. A fare il punto della situazione è l’amministratore Andrea Massagli: “Appena la situazione lo permetterà, vi daremo ulteriori aggiornamenti per la riapertura della struttura, che ci auguriamo possa avvenire nei prossimi giorni. Ci scusiamo per il disagio, avevamo tutti una grande voglia di ripartire appieno con il mese di settembre, purtroppo la sorte non ci ha accompagnati, ma cercheremo di fare del nostro meglio per riaprire il prima possibile. Grazie a tutti per la comprensione”.