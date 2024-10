Maltempo, il bilancio delle Misericordie fiorentine in soccorso alle popolazioni colpite  dall’alluvione

FIRENZE – Sette misericordie che fanno parte del Coordinamento dell’Area Fiorentina hanno concluso una settimana di intenso lavoro nelle aree colpite dal maltempo in Toscana e Emilia Romagna. Le squadre delle confraternite di Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Lastra a Signa, Impruneta, Galluzzo, Firenze e Firenzuola sono state impegnate nei territori di Castelfiorentino e Bologna, lavorando senza sosta per […]

FIRENZE – Sette misericordie che fanno parte del Coordinamento dell’Area Fiorentina hanno concluso una settimana di intenso lavoro nelle aree colpite dal maltempo in Toscana e Emilia Romagna. Le squadre delle confraternite di Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Lastra a Signa, Impruneta, Galluzzo, Firenze e Firenzuola sono state impegnate nei territori di Castelfiorentino e Bologna, lavorando senza sosta per ripristinare le zone devastate dalle alluvioni. In totale sono stati 24 i volontari che, alternandosi nei giorni, hanno lavorato per riportare la normalità in queste aree. Dopo un primo intervento di emergenza con l’utilizzo di idrovore per la rimozione dell’acqua in eccesso, i volontari hanno proseguito con l’impiego dei moduli acqua per le attività di ripristino e pulizia, restituendo decoro e sicurezza alle comunità colpite.

“Il lavoro delle Misericordie è sempre stato e continua ad essere fondamentale nelle situazioni di emergenza. La nostra missione è quella di supportare chi è in difficoltà e anche in questa occasione i nostri volontari hanno risposto con straordinaria dedizione e spirito di solidarietà. È una testimonianza concreta del valore della nostra rete di Misericordie, che non esita mai ad attivarsi per aiutare le comunità in momenti di grave crisi”, dice Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina.