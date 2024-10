Maltempo, il Bisenzio nella notte sopra la seconda soglia di sicurezza. Ma poi torna tutto nella normalità

CAMPI BISENZIO – Notte di pioggia intensa e anche di apprensione nei Comuni della Città metropolitana. Come confermato anche dalla Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze. A seguito infatti dell’innalzamento del livello dei fiumi, è stato attivato il servizio di piena del Valdarno centrale e del Valdarno superiore. Sono stati tenuti sotto controllo Ombrone Pistoiese, Bisenzio ed Elsa che in tutti i casi sono arrivati a superare la seconda soglia di riferimento. Sono state verificate in particolare le arginature oggetto di rifacimento a seguito del precedente evento alluvionale del novembre scorso. Attualmente il colmo di piena sta passando sia sull’idrometro regolatore di Poggio a Caiano per l’Ombrone che su quello di San Piero a Ponti per il Bisenzio, mentre è in transito sull’idrometro di Castelfiorentino per quanto riguarda l’Elsa. Non sono state segnalate criticità idrauliche di rilievo. Attualmente i livelli idrometrici sono in diminuzione ma è atteso un nuovo fronte freddo che al momento staziona sulla costa.