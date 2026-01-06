Maltempo, il casello di Firenze nord chiuso in entrambe le direzioni

FIRENZE – In considerazione delle precipitazioni nevose che si stanno registrando fin dalle prime ore del mattino, la Prefettura di Firenze ha attivato il Piano neve provinciale e convocato una riunione del Comitato operativo viabilità. Riunione nel corso della quale è stato fatto il punto della situazione sui tratti stradali maggiormente interessati dal maltempo. Al […]

FIRENZE – In considerazione delle precipitazioni nevose che si stanno registrando fin dalle prime ore del mattino, la Prefettura di Firenze ha attivato il Piano neve provinciale e convocato una riunione del Comitato operativo viabilità. Riunione nel corso della quale è stato fatto il punto della situazione sui tratti stradali maggiormente interessati dal maltempo. Al momento il casello autostradale Firenze nord è chiuso in entrambe le direzioni “per evitare “congestionamenti” – si legge in una nota della Prefettura – visto che il tratto autostradale è interessato da forti rallentamenti in entrambe le direzioni nel tratto fra Calenzano e Sassomarconi. La SS65 è interessata invece da criticità all’altezza di Pratolino dal Km12 al Km 14 in entrambe le direzioni”.

(Immagine di archivio)

