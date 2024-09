Maltempo, la festa della Misericordia di Campi Bisenzio chiude con un giorno di anticipo

CAMPI BISENZIO – “Innanzitutto vogliamo ringraziare i tantissimi che anche ieri sera non hanno mancato di presentarsi a gustare le prelibatezze della cucina (oltre 400 le presenze) e all’appuntamento con l’evento clou della festa, la rificolona con lo spettacolo pirotecnico finale, purtroppo l’ultimo”. Lo scrive, sulla propria pagina Facebook, la Misericordia di Campi Bisenzio che poi spiega le motivazioni e dà appuntamento all’anno prossimo: “A causa infatti dell’allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi, per la quale stamani il sindaco ha emesso anche un’apposita ordinanza, ieri sera abbiamo deciso di concludere la festa con un giorno di anticipo. Dispiace per gli oltre 200 che avevano già prenotato per la cena di stasera, ma il senso di responsabilità e il rispetto delle prescrizioni ci impongono questa scelta. Nella speranza ovviamente che la giornata proceda senza problemi, la Misericordia è già pronta con il nucleo di Protezione Civile e a monitorare la situazione di supporto alle istituzioni pubbliche. Salutiamo e ringraziamo tutti con affetto dandoci appuntamento per all’anno prossimo”.