Maltempo: la Piana allagata, aperti i Coc della Protezione civile

CALENZANO – Strade e sottopassi allagati, la bomba d’acqua caduta nella Piana fiorentina ieri nel primo pomeriggio ha creato disagi con allagamenti di alcune strade, di cantine e scantinati. A Campi Bisenzio l’amministrazione comunale nel primo pomeriggio ha inviato un messaggio WhatsApp per chiedere ai cittadini di non soggiornare nelle cantine e negli scantinati. La Protezione civile visto le strade allagate ha deciso di aprire tutti i tombini per far defluire l’acqua e la situazione è lentamente migliorata. Molte le segnalazioni alla Protezione civile di Sesto Fiorentino per le strade allagate, qualche tombino saltato e sottopassi pieni di acqua, situazioni che si sono risolte durante il pomeriggio. In particolare gli allagamenti sono avvenuti in via Berchet, in via Gramsci all’incrocio con via di Querceto e nel sottopasso di via Giulio Cesare.

Al lavoro a Calenzano le squadre della protezione civile, dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale per gli allagamenti che si sono verificati in particolare nei sottopassi. “Ci sono stati allagamenti di alcune strade – ha detto il sindaco Giuseppe Carovani – il sistema fognario è andato in crisi non riuscendo a ricevere per l’intensità della precipitazione”. Allagamenti nei sottopassi di via di Capalle e via Baldanzese, la situazione si è normalizzata nel giro di qualche ora.

La seconda ondata alle 20 del maltempo ha di nuovo allagato a Calenzano il sottopasso di via Baldanzese che è stato transennato e chiuso fino a domattina 9 settembre. Intanto è stato aperto il Coc il comitato operativo comunale della Protezione civile sia a Calenzano che a Campi Bisenzio dove sono in corso monitoraggi di alcune strade del centro come via Rossini, via Donizetti, via Vittorio Veneto, via Trieste, via Castronella, via Semita, via del Paradiso e via del Giglio. Al momento i livelli dei fiumi sono sotto il livello di guardia.