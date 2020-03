Maltempo nella notte, Consorzio di bonifica a lavoro sugli impianti

PIANA FIORENTINA – L’allerta gialla ampiamente prevista e diramata fin dalla giornata di ieri ha raggiunto il suo picco massimo a notte fonda. E le squadre di reperibilità del Consorzio di bonifica hanno lavorato tutta la notte per seguire l’andamento dei livelli dei corsi d’acqua e il corretto funzionamento degli impianti idrovori. Come preannunciato a partire dal tardo pomeriggio di ieri si è assistito a precipitazioni sparse sulle aree a nord della regione con fenomeni che sono stati più frequenti e persistenti con cumulati medi significativi durante le ore della notte appena trascorsa. Notte che ha visto impegnati sul campo anche tecnici ed operatori del servizio di reperibilità h24 del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno. I livelli maggiori si sono registrati sui bacini in destra d’Arno (Ombrone, Bisenzio, Brana, Stella e Canali di bonifica della Piana fiorentina e Pratese) mentre minori sono state le portate su Pesa, Elsa ed altri affluenti di sinistra del bacino del Medio Val d’Arno. “Come di consueto – si legge in una nota – si è trattato di un lavoro di sorveglianza dell’andamento dei livelli rilevati sui corsi d’acqua principali, di ricognizione sui canali e fossi di pianura maggiormente sensibili in caso di piogge copiose e di monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti idrovori, come l’impianto sulla Senice e quello di Castelletti, ancora in funzione sotto l’occhio attento del personale consortile nonostante il sole, per tutta la mattinata odierna”.