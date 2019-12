Maltempo. Peggioramento nella notte tra il 21 e il 22 dicembre

CAMPI BISENZIO – Proseguono le condizioni di instabilità che porteranno, nella notte fra sabato 21 e domenica 22 dicembre ad un rapido peggioramento della situazione meteo, dopo una breve schiarita nel pomeriggio di oggi, sabato 21, quando sono ancora previste precipitazioni sparse e intermittenti ma in attenuazione. Durante la notte sono attese piogge diffuse e temporali sparsi. In particolare nel grossetano e nell’entroterra prossimo alla costa, con possibilità di colpi di vento e grandinate. Un miglioramento si registrerà già nel corso della mattinata di domenica.

La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un nuovo codice arancione per pioggia, temporali forti, mareggiate e vento che interessa, da oggi, la costa etrusca e da domani si estende a tutto il litorale, dalla Versilia, alla costa etrusca e al grossetano, comprese le zone interne della toscana meridionale. Sulle altre zone della Toscana la Soup ha confermato comunque il codice giallo per gli stessi fenomeni.