Maltempo, rinviata la Festa dell’Ambiente

CALENZANO – A causa delle previsioni meteo che indicano per i prossimi giorni ancora maltempo, è stata rimandata a domenica 4 ottobre, la festa dell’ambiente, in programma per domenica 27 settembre al parco del Neto. Le previsioni meteo per il fine settimana sono incerte e il parco del Neto ancora oggi è chiuso per allerta meteo, a causa del forte vento. Il rinvio della festa, su indicazione della protezione civile, si rende necessario anche per ragioni di sicurezza. Tutti gli eventi in programma sono confermati per domenica prossima 4 ottobre.