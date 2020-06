Maltempo. Rinviata la festa di fine scuola al Parco del Neto

CALENZANO – Il maltempi ha frenato la festa di fine scuola. La festa era prevista per le mattine del 9 e 10 giugno, ma a causa del tempo incerto è stata rinviata. Avrebbe dovuto tenersi al Parco del Neto, ma le previsioni meteo per la prossima settimana non consentono di mantenere l’iniziativa per quelle date. La […]

CALENZANO – Il maltempi ha frenato la festa di fine scuola. La festa era prevista per le mattine del 9 e 10 giugno, ma a causa del tempo incerto è stata rinviata. Avrebbe dovuto tenersi al Parco del Neto, ma le previsioni meteo per la prossima settimana non consentono di mantenere l’iniziativa per quelle date. La nuova data ancora non è stata individuata e verrà decisa in base all’evolversi della situazione meteorologica.