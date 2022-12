Maltempo, si alzano i livelli di Ombrone Pistoiese e Bisenzio

CAMPI BISENZIO – La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze nelle ultime ore la rete di monitoraggio della Regione Toscana ha registrato precipitazioni diffuse con cumulati abbondanti nell’area del Mugello e nei bacini dell’Ombrone Pistoiese e del Bisenzio. Le piogge stanno causando l’innalzamento di tutti i livelli idrometrici, in particolare i valori dell’Ombrone Pistoiese hanno superato la seconda soglia di guardia e quelli del Bisenzio la prima soglia. Si raccomanda massima prudenza, specialmente durante il transito nei sottopassi e sulla viabilità prossima a torrenti e corsi d’acqua. Al momento non si segnalano criticità rilevanti di protezione civile ma si registrano numerose segnalazioni per locali ristagni d’acqua e detriti sulla viabilità. Nel corso della giornata si prevede a Firenze e successivamente nel Valdarno inferiore il transito di una piena definita ”ordinaria’.’

Alle 8 il fiume Arno ha superato a Firenze il primo livello di guardia, che è a tre metri di altezza. Alla stazione idrometrica Uffizi 1 era a 3,02 metri, a Uffizi 2 a 2,91 metri, a Uffizi 3 a 3,02 metri. Il fiume è in piena a 941,80 metri cubi/secondo nel tratto fiorentino. In ventiquattro ore a nel territorio fiorentino sono caduti 17 millimetri di pioggia. Le piogge sembrano più insistenti e abbondanti sulle zone interne orientali (provincia di Arezzo, Firenze e Siena) con ulteriori 30-40 mm. Secondo gli esperti del Cfr, il Centro funzionale regionale, sono “attesi ulteriori innalzamenti nelle porzioni di bacino dell’aretino e del fiorentino, sia per il transito della piena, sia negli affluenti in considerazione delle precipitazioni previste”. In generale “saranno possibili innalzamenti anche repentini dei corsi d’acqua”.