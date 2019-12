Maltempo, si attende l’onda di piena dell’Arno. Bisenzio e Ombrone in lenta diminuzione

SIGNA – Ombrone e Bisenzio sono in lenta diminuzione: lenta, perché l’Arno è alto e resta il “sorvegliato speciale”. “L’onda di piena non è ancora arrivata nella zona di Rosano a Firenze – spiegano il responsabile della Protezione civile comunale Alessandro Minucci e l’assessore Marinella Fossi – e quindi al momento non è prevedibile l’orario di quando si verificherà nella zona di Signa. Stiamo monitorando costantemente la situazione tramite le telecamere, l’idrometria regionale, volontari e personale sul posto: la sala gestionale è stata aperta questa mattina prima delle 6. Ci sono stati degli interventi per alberi caduti in via degli Alberti e in via Pistoiese, nella zona dell’Indicatore. Abbiamo chiuso in via precauzionale il ponte sui Renai. Ai Renai l’acqua è entrata all’altezza della Goricina attraverso una breccia, la stessa che si è aperta in occasione del maltempo di fine novembre”.

Il sindaco Giampiero Fossi raccomanda ai cittadini massima prudenza, soprattutto in prossimità di ponti e argini. Quanto ai Renai, “siamo contenti che svolgano la loro funzione, mettendo in sicurezza il territorio in occasioni come questo, ma occorre procedere al più presto alla realizzazione della cassa di espansione dei Renai. Ringrazio il nostro responsabile Minucci per la costante presenza e tutto il personale e i volontari per l’impegno di queste ore”.