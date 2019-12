LASTRA A SIGNA – Treni sospesi fino alle 13 di domani, lunedì 23 dicembre, sulla tratta che passa da Lastra a Signa per verifiche a seguito del maltempo del fine settimana. Lo comunica l’ufficio trasporto pubblico della Regione Toscana: “Si sono rese necessarie delle verifiche all’infrastruttura, per cui la circolazione tra Empoli e Firenze via Lastra a Signa è sospesa fino alle 13 del 23 dicembre. Di conseguenza tutti i treni tra Empoli e Firenze e viceversa percorreranno la linea via Signa”.