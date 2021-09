Maltempo. Vento e temporale sulla Piana

SESTO FIORENTINO – Una “bomba d’acqua” si è abbattuta su Sesto nel pomeriggio. Il forte vento ha divelto alcuni cartelli tra cui anche i tabelloni elettorali allestiti in alcuni spazi cittadini. Anche i gazebo allestiti per la mostra mercato dei fiori e gli ambulatori mobili delle visite gratuite in piazza della Chiesa hanno dovuto fare […]

SESTO FIORENTINO – Una “bomba d’acqua” si è abbattuta su Sesto nel pomeriggio. Il forte vento ha divelto alcuni cartelli tra cui anche i tabelloni elettorali allestiti in alcuni spazi cittadini. Anche i gazebo allestiti per la mostra mercato dei fiori e gli ambulatori mobili delle visite gratuite in piazza della Chiesa hanno dovuto fare i conti con il vento e la pioggia chiudendo in anticipo. Il maltempo era stato annunciato per oggi con codice giallo, stesso codice per temporali è previsto per tutta la mattinata di domani lunedì 27 settembre.