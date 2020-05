Mamma e figlia unite contro il virus e l’incertezza: a San Mauro apre “La botteghina”

SIGNA – Impossibilitata a fare un’inaugurazione vera e propria a causa del periodo che stiamo vivendo, Martina Pancani ci tiene comunque a far sapere che da domani, lunedì 18 maggio, per l’abbigliamento da donna nel Comune di Signa c’è un’opportunità in più. “Non è stato facile arrivare fino a qui, – spiega – in questo periodo storico l’insicurezza e la paura regnano sovrane, ma non ci siamo abbattute e siamo riuscite a realizzare un negozio in pieno lockdown; e finalmente, dopo tanta attesa, domani saremo ufficialmente aperte al pubblico, con la massima attenzione alla sicurezza nostra e dei nostri clienti. Domani nasce infatti “La botteghina”, con sede a San Mauro in piazza don Armido Pollai 2, “negozio di abbigliamento donna adatto a tutte le età e taglie. Vorrei ringraziare il nostro architetto Letizia Gaggioli che ha centrato in pieno l’obiettivo che ci eravamo prefissate ed è riuscita a ideare un negozio fresco e originale”. Martina parla al plurale perché insieme a lei, in questa avventura, c’è anche la mamma, Paola, nella foto qui di seguito tutte e due all’interno del negozio.