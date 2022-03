“Mamma mi racconti una novella?”: all’Antella la presentazione del libro di Monia Vergioli

LASTRA A SIGNA – Nuovo appuntamento con il libro “Mamma mi racconti una novella?”. Libro nato dall’affetto per la mamma, Marina il suo nome, nato anche dalle novelle che le raccontava quando era bambina. Ma anche per la vecchia amica di scuola, Fabiana, ritrovata purtroppo come paziente nel reparto di oncologia dove la protagonista della nostra storia, Monia Vergioli, lavora come […]

LASTRA A SIGNA – Nuovo appuntamento con il libro “Mamma mi racconti una novella?”. Libro nato dall’affetto per la mamma, Marina il suo nome, nato anche dalle novelle che le raccontava quando era bambina. Ma anche per la vecchia amica di scuola, Fabiana, ritrovata purtroppo come paziente nel reparto di oncologia dove la protagonista della nostra storia, Monia Vergioli, lavora come infermiera da 20 anni. Fabiana soprattutto, che purtroppo è scomparsa da poco, soprattutto lei è stata il “motore propulsivo”, la spinta decisiva perché le novelle di mamma Marina, trascritte dalla figlia da quindici anni a questa parte, potessero essere lette anche da altri. Già, perché Monia le aveva fatte leggere proprio a lei e da questa amicizia ritrovata, anche se per poco tempo e soprattutto in ospedale, è nato il libro che Monia ha dedicato proprio a Fabiana e ovviamente alla mamma.

Il libro sarà presentato domani, sabato 12 marzo, alle 17 presso il Circolo Ricreativo e Culturale Antella Arci Aps: saranno presenti Elena Poli, psicologa esperta in psicogeriatria e coordinatrice Atelier Alzheimer, Cooperativa Sociale Nomos, Francesca Ciaranfi, Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli, Daniele Torrini, attore e regista Fondatore de Il teatro dell’Inutile, introdurrà l’incontro Paolo Scopetani, insegnante e scrittore. Per partecipare all’evento saranno necessari mascherina Ffp2 e Green Pass, per informazioni 055 621207 – info@ crcantella.it.