Mancata revisione delle auto o assenza dell’assicurazione: in aiuto della Polizia municipale c’è la tecnologia

SIGNA – Si intensificano i controlli della Polizia municipale signese sul territorio grazie anche all’uso delle nuove tecnologie. Con l’ausilio infatti delle telecamere attualmente collocate ai due ingressi del Comune, al Ponte a Signa e all’Indicatore, a cui è collegato un “lettore targhe”, in pochi giorni sono stati eseguiti 13 accertamenti per la mancata revisione delle auto, uno dei quali con reiterazione e che prevede una sanzione di 1.936 euro, oltre a tre sequestri per violazione dell’articolo 193, ovvero la mancanza di assicurazione. Ma come ci ha spiegato il comandante della Polizia municipale di Signa, Fabio Caciolli, proprio in questi giorni ne vengono installate altre, per la precisione ai Capitelloni, a San Piero a Ponti, nei pressi del cimitero di Signa e nel parcheggio scambiatore accanto alla stazione ferroviaria.