Mangia con la Fratellanza Popolare di San Donnino e aiuta i volontari: due giorni con la “Sagra della pecora”

CAMPI BISENZIO – “Due sere infrasettimanali perfette per mangiare bene e fare anche del bene”: è questo il fil rouge che unisce il nuovo appuntamento gastronomico organizzato presso la sede della Fratellanza Popolare di San Donnino. Mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, infatti, in via delle Molina torna la “Sagra della pecora”: pasta alla pecora […]

CAMPI BISENZIO – “Due sere infrasettimanali perfette per mangiare bene e fare anche del bene”: è questo il fil rouge che unisce il nuovo appuntamento gastronomico organizzato presso la sede della Fratellanza Popolare di San Donnino. Mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, infatti, in via delle Molina torna la “Sagra della pecora”: pasta alla pecora e pecora in umido. Ma non solo visto che si potranno gustare anche pizze, calzoni fritti e al forno, antipasti e fritto. E ogni piatto scelto, come ribadiscono dall’associazione, “andrà a sostenere il volontariato della Fratellanza. Il ricavato andrà infatti alle attività che ogni giorno garantiamo alla comunità, 24 ore su 24”. I tavoli saranno “apparecchiati” dalle 19.30 alle 23, per prenotare telefonare al numero 055 8992130.