“Mangia, Gioca, Impara”: educazione alimentare ai Gigli

CAMPI BISENZIO – “Mangia, Gioca, Impara!” è l’invito del programma di educazione alimentare rivolto ai bambini, ma che coinvolge tutti i visitatori del Centro Commerciale I Gigli. Dal 14 al 27 ottobre in Corte Lunga approderà un originale percorso che unisce le esperienze ludiche, la curiosità e la sana alimentazione come elemento essenziale per la salute e il benessere psicofisico delle persone. “Mangia, Gioca, Impara!” con un linguaggio moderno, tecnologico e interattivo accompagnerà grandi e piccini nel raggiungere la consapevolezza alimentare imparando a fare la spesa, leggere le etichette, a conoscere gli alimenti e a cucinarli nel modo migliore. Realizzato con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio, il percorso si muoverà su diverse aree. L’attività, oltre a essere a disposizione di tutti i clienti, prevederà anche visite guidate da parte delle scuole del territorio tutte le mattine. Inoltre, sarà presente in galleria una mostra interattiva sulla corretta alimentazione e nel weekend i bambini potranno fare la spesa nel nostro “supermercato”, seguendo i consigli degli esperti e scegliendo i cibi migliori. Le scuole presenti saranno: l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini e l’Istituto Comprensivo Margherita Hack entrambi di Campi Bisenzio, l’Istituto Comprensivo Primo Levi di Prato e la Scuola paritaria Vittorio Veneto di Firenze. Un nutrizionista guiderà le classi nella mostra e, alla fine della visita, gli alunni delle scuole riceveranno il “Diploma di giovane nutrizionista”. Ci saranno anche occasioni di incontri con associazioni e nutrizionisti venerdì 18 ottobre, sabato 19 ottobre, domenica 20 ottobre, sabato 26 ottobre, domenica 27 ottobre.

“Imparare ad alimentarsi correttamente sappiamo che è fonte di benessere – dice il direttore del Centro Commerciale I Gigli Antonino D’Agostino – ed è compito del centro commerciale mettere a disposizione dei propri visitatori di tutte le età uno spazio dove condividere momenti di conoscenza dei cibi e della loro filiera. Per questo abbiamo accolto con favore un progetto il cui fine è educare alla corretta nutrizione”. “Un’iniziativa lodevole che trasforma l’educazione alimentare in un’esperienza coinvolgente e interattiva, perfettamente calibrata per il pubblico giovane ma aperta a tutti. – dice Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager di Eurocommercial Properties, società proprietaria del Centro Commerciale – Particolarmente apprezzabile la scelta di utilizzare il gioco e la tecnologia come strumenti didattici, rendendo l’apprendimento naturale e divertente. Il coinvolgimento delle scuole locali, inoltre, garantisce un impatto concreto sulla comunità, contribuendo a diffondere una cultura alimentare consapevole tra le nuove generazioni”.