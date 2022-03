Manifestazione a Firenze, sabato 26 possibili rallentamenti e deviazioni

FIRENZE – Sabato 26 marzo a Firenze, a causa della manifestazione per la vertenza ex Gkn che si svolge nel capoluogo toscano, dalle 14.30 alle 19 il servizio di trasporto pubblico locale potrebbe subire rallentamenti e deviazioni. Il corteo della manifestazione partirà da piazzale Vittorio Veneto e terminerà in piazza Santa Croce.​ Il percorso precede il transito dal sottopasso viale Rosselli, Ponte della Vittoria, sottopasso viale Rosselli, piazzale della Porta al Prato, via della Scala, via dei Fossi, Ponte alla Carraia, piazza Sauro, via Santo Spirito, Borgo San Iacopo, via dei Bardi, Lungarno Torrigiani, Ponte alle Grazie e infine in via dei Benci. Le linee che potrebbero essere interessate da provvisori rallentamenti, deviazioni o interruzioni sono le linee C3; 6; 11; 12; 13; 17; 23; 30; 35; 36; 37; C4. Possibili disagi potranno verificarsi anche per il servizio della tramvia. Un avviso dei possibili disagi sarà presente alle fermate. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.at-bus.it e i social di Autolinee Toscane su Facebook e Twitter.