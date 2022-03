Manifestazione contro la guerra

SESTO FIORENTINO – Anche le scuole superiori di Sesto saranno domani in piazza contro la guerra insieme al mondo dello sport, alle realtà associative e ai cittadini. Alle 17 società sportive, associazioni e cittadini si ritroveranno in piazza IV Novembre per poi muoversi in corteo verso l’auditorium del Parco di Quinto. Sempre alle 17, dalla […]

SESTO FIORENTINO – Anche le scuole superiori di Sesto saranno domani in piazza contro la guerra insieme al mondo dello sport, alle realtà associative e ai cittadini. Alle 17 società sportive, associazioni e cittadini si ritroveranno in piazza IV Novembre per poi muoversi in corteo verso l’auditorium del Parco di Quinto. Sempre alle 17, dalla nuova sede di via Madonna del Piano, partirà il corteo degli studenti dell’Agnoletti verso viale del Mille; all’altezza di via Giusti e di via Milazzo si uniranno gli studenti del Liceo Artistico e del Calamandrei, riuniti in presidio di fronte alle rispettive scuole. Il corteo degli studenti raggiungerà quindi via Gramsci per confluire in quello principale e andare a concludersi all’auditorium del Parco di Quinto dove sono previsti gli interventi conclusivi.

La manifestazione partirà con il corteo principale da piazza IV Novembre e proseguirà in via Brogi, via Cavallotti, piazza Vittorio Veneto, via del Mercato, piazza del Mercato, piazza Lavagnini, via Giusti, viale Machiavelli, via Gramsci, via Puccini, Parco di Quinto.

Il corteo delle scuole partirà da via dei Giunchi, attraversamento via Pasolini, via Neruda, viale dei Mille, via Milazzo, ricongiungimento con corteo principale, via Gramsci, via Puccini, Parco di Quinto.