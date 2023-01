Manifestazione del Comitato per la tutela degli alberi contro il supermercato nell’area ex Ginori

SESTO FIORENTINO – Sabato 28 gennaio alle ore 10.30 il Comitato per la tutela degli alberi sarà in piazza Vittorio Veneto per protestare contro la costruzione del supermercato nell’area ex Ginori. “I sestesi – si legge in una nota del comitato – avevano bisogno di un altro supermercato? Perché l’amministrazione comunale ha concesso il permesso […]

SESTO FIORENTINO – Sabato 28 gennaio alle ore 10.30 il Comitato per la tutela degli alberi sarà in piazza Vittorio Veneto per protestare contro la costruzione del supermercato nell’area ex Ginori. “I sestesi – si legge in una nota del comitato – avevano bisogno di un altro supermercato? Perché l’amministrazione comunale ha concesso il permesso a costruire e a distruggere il Parco Ginori con i suoi 158 alberi, nonostante la ormai evidente crisi climatica? A cosa e a chi giova definirsi ecologisti se Sesto Fiorentino è fra i primi 200 Comuni di Italia per consumo di suolo? Vi siete accorti di quanto cemento e catrame hanno usato nella nostra città?”.