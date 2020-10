Mannelli (UPS): “Rossi a Signa? La mia idea di opposizione è quella di impegnarsi sui contenuti”

SIGNA – Non c’è dubbio che la nomina ad assessore allo sviluppo economico del Comune di Signa di Enrico Rossi, sia l’argomento del momento. Nel dibattito in corso, che è molto “seguito” anche sui social, interviene il segretario politico di Uniti per Signa, Matteo Mannelli: “Prendo atto delle varie esternazioni che si sono succedute circa […]

SIGNA – Non c’è dubbio che la nomina ad assessore allo sviluppo economico del Comune di Signa di Enrico Rossi, sia l’argomento del momento. Nel dibattito in corso, che è molto “seguito” anche sui social, interviene il segretario politico di Uniti per Signa, Matteo Mannelli: “Prendo atto delle varie esternazioni che si sono succedute circa la nomina di Rossi ad assessore da parte del sindaco Giampiero Fossi. Su tale nomina abbiamo già espresso la nostra posizione come gruppo consiliare. Il tempo ci darà la risposta più consona”. “La riflessione – aggiunge Mannelli – è capire ciò che può fare l’opposizione. Credo che come Uniti per Signa abbiamo lavorato molto bene in consiglio comunale, esprimendo proposte, contenuti e critiche costruttive. Penso che l’opposizione debba essere proprio questo. Una forza, un’energia basata su due elementi: la presenza e la proposta. Credo fortemente che un’opposizione presente e propositiva crei un miglioramento dell’azione di governo. La battaglia deve essere sui contenuti non sui personalismi. I mesi avanti a noi appaiono difficoltosi, l’opposizione deve essere in grado di produrre proposte che mirino a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini, mettendo al centro gli interessi della nostra comunità”.