Manola Aiazzi “Una lista di Centro nella coalizione di Centrodestra a sostegno di Brunori”

SESTO FIORENTINO – Si compatta il Centrodestra a sostegno del candidato sindaco Daniele Brunor. “Sono davvero a casa mia in una lista unita di centro entro una coalizione compatta di centro-destra a sostegno di Brunori”. Così Manola Aiazzi, già consigliere comunale di Sesto Fiorentino e della Provincia di Firenze, presenta e commenta la sua candidatura come leader della lista Popolari Toscana per Sesto che appoggia la candidatura a sindaco di Brunori. Della lista fanno parte Popolari Toscani Europei, UDC e Popolo della Famiglia.

“Entriamo convintamente in gioco – sottolinea Aiazzi – per allargare in primo luogo l’offerta politica del centro-destra, che anche a Sesto ha bisogno di un’aggregante forza centrista legata ai valori dell’esperienza popolare e democratico-cristiana. La politica deve tornare a pensare in grande e non si deve più vergognare di parlare di difesa della vita in tutte le fasi dell’esistenza, tutela e promozione della famiglia costituzionale, vera sussidiarietà da non confondere con la visione dirigista di chi governa questo nostro Comune”.

“Ma ci sono altri motivi che sollecitano il nostro impegno – prosegue Manola Aiazzi – a partire dalla volontà di smascherare le ipocrisie di chi ci amministra. Come si fa a mettere insieme,per pura sete di potere, chi solo pochi mesi fa sosteneva ( ed a livello regionale sostiene ancora ) tesi diametralmente opposte, vedi aeroporto. E che dire – aggiunge la capolista dei Popolari Toscani per Sesto – dei giochini che stiamo vedendo nel centro-sinistra, con forze alleate a tutti i livelli con il PD, che, immaginiamo, per mera visibilità o altro ancora, si atteggiano a “finti” oppositori?”

Manola Aiazzi rivolge un appello a coloro che nel tempo hanno deciso di astenersi, non partecipando al voto: “ Vi invito a riflettere. Non partecipare al voto vuol dire rafforzare la sinistra conservatrice, immobilista ed arrogante che tiene Sesto in amministrazione controllata. Il centro-destra unito presenta alle prossime elezioni amministrative una squadra completa. Noi di questa alleanza siamo orgogliosamente l’area del centro popolare”.