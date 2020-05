Manutenzione di ponti e viadotti: oltre 2,8 milioni di euro per la Città Metropolitana di Firenze

FIRENZE – La giunta toscana ha stanziato 16 milioni e 305.000 euro per la manutenzione di 39 ponti che interessano strade regionali. Ventotto fanno parte del campione di 164 opere individuate come prioritarie (34 riguardano strade regionali) e dunque da ispezionare per prime, mentre le altre 11 sono strutture affidate ad enti gestori che hanno comunicato comunque a febbraio l’esito dei controlli effettuati e dei lavori di manutenzione necessari.

Alla Città Metropolitana di Firenze andranno 2 milioni e 825.000 euro per i seguenti interventi:

SR 302 29+430 € 400.000

SR 302 51+400 € 140.000

SR 302 15+980 € 140.000

SR 302 27+930 € 670.000

SR 302 35+250 € 400.000

SR 2 270+500 € 1.075.000

“E’ il risultato – spiega l’assessore Ceccarelli – del lavoro fatto in questi mesi. Dopo il drammatico crollo del ponte Morandi a Genova, la Regione aveva mobilitato l’intero sistema degli enti locali della Toscana, per avviare una ricognizione sui ponti posti lungo le strade della Toscana. Grazie alla collaborazione delle Università e degli Ordini degli ingegneri, cui va il nostro ringraziamento, è stata messa a punto una metodologia di indagine efficacie, tant’è che nelle linee guida presentate dal ministero all’inizio di quest’anno e in corso di valutazione viene riproposto un metodo di monitoraggio e valutazione del rischio di ponti e viadotti stradali analogo a quello adottato dalla Toscana. Questo intervento, tutto con risorse regionali, rappresenta una testimonianza del forte impegno della Regione sulle strade di sua competenza”.