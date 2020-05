Manutenzione ponti e viadotti, ingegneri: “Aprire subito i cantieri con procedure di affidamento più veloci”

FIRENZE – “Una buona notizia, ora dobbiamo provvedere velocemente alla manutenzione con procedure di affidamento degli incarichi più snelle e soprattutto rapide”, così il presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze, Giancarlo Fianchisti, ha commentato lo stanziamento da parte della giunta regionale di 16 milioni di euro per la manutenzione di ponti e viadotti. I professionisti dell’Ordine hanno contribuito gratuitamente, con il solo rimborso spese, ad effettuare una valutazione e tracciare lo stato di salute delle infrastrutture toscane.

“Considerata la situazione emergenziale che caratterizza il Paese, far partire i cantieri il prima possibile potrebbe essere una buona occasione di rilancio, – aggiunge il presidente Fianchisti – questa potrebbe essere l’occasione per coinvolgere maggiormente i giovani professionisti, spesso esclusi dagli incarichi di affidamento per la mancanza di requisiti. Sarebbe un bel segnale, invece, incentivarne la partecipazione”.