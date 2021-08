Mappatura dei prodotti e servizi locali

CALENZANO – Un elenco online per i prodotti naturali e tradizionali locali diventerà un atlante con riferimenti per le singole aziende, sarà realizzato dal Comune che nelle prossime settimane contatterà le aziende. In questo modo, si spiega in una nota, sarà possibile avere una mappatura dei prodotti e servizi presenti a Calenzano. “Vogliamo promuovere le eccellenze del […]

CALENZANO – Un elenco online per i prodotti naturali e tradizionali locali diventerà un atlante con riferimenti per le singole aziende, sarà realizzato dal Comune che nelle prossime settimane contatterà le aziende. In questo modo, si spiega in una nota, sarà possibile avere una mappatura dei prodotti e servizi presenti a Calenzano.

“Vogliamo promuovere le eccellenze del nostro territorio, la sua biodiversità, le tante realtà agricole e ricettive che lo popolano – ha detto l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani -. L’atlante sarà uno strumento in più, nell’ambito del lavoro che stiamo facendo per la creazione del biodistretto, per far conoscere Calenzano e le sue campagne, per sviluppare qui da noi forme di ecoturismo, per valorizzare il territorio rurale”.