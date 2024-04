Maratonina, Un po’ ‘n Poggio e il trofeo Denti-Reali, va in scena la settimana dello sport

PRATO – Presentata nel Salone consiliare del Comune di Prato la Settimana dello sport pratese (7-14 aprile) con ben tre manifestazioni in programma. Domenica 7 aprile la 25a Un pò ‘n Poggio, camminata ecologica su percorsi pedocollinari organizzata dal gruppo podistico della Croce d’Oro, mentre domenica 14 aprile si terrà il 31° Trofeo Denti- Reali, manifestazione nazionale giovanile di rugby organizzata dal Gispi rugby e la 34a Maratonina Città di Prato con tanti avvenimenti collaterali e un numero di riferimento, 1522, contro la violenza e lo stalking nei confronti delle donne. “E’ davvero qualcosa di eccezionale poter avere sul nostro territorio tre manifestazioni diverse fra loro ma unite insieme dalla passione e dallo sport – spiega Simone Faggi vice sindaco e assessore allo Sport – Prato ancora una volta permette di farsi conoscere dal lato sportivo con tre appuntamenti davvero unici ma di livello. Dal camminare in mezzo alla natura, al rugby giovanile espressione di una disciplina legata alla nostra città e la Maratonina che ci fa conoscere a livello internazionale”. “E’ bello poter unire lo sport a un numero davvero importante per l’antiviolenza verso le donne come il 1522 – spiegano Ilaria Santi assessora alle Pari opportunità e Benedetta Squittieri, assessora alle Attività produttive – poichè il numero sarà sulla maglietta della Maratonina, sarà un modo per stimolare i partecipanti a comprendere cosa significa. Attraverso a delle vetrofanie che verranno affisse in tutti gli esercizi commerciali vogliamo dare un segnale importante perchè a Prato sono 485 le donne che hanno subito violenza”.

Domenica 7 aprile torna la 25a edizione di “Un po’ ‘n Poggio”, con partenza libera dalle 8,30 alle 10 da piazza Mercatale e tre percorsi di 6, 15 e 20 km, organizzata dal Gruppo Podistico Croce d’Oro. E’ una camminata ecologica su percorsi pedocollinari e al termine verranno premiati il gruppo podistico più numeroso a cui verrà assegnato il trofeo “Gualtiero Ciofi e Giuseppe Badiani” ed un prosciutto, ai gruppi che parteciperanno con almeno 50 iscritti verrà offerto un prosciutto, e ai gruppi intervenuti con pulman ci sarà un premio speciale. Ci saranno sei ristori a tema oltre a quello all’arrivo in piazza Mercatale, per una mobilitazione di oltre 120 volontari, oltre al supporto di Croce d’Oro Prato e della Protezione civile. Il primo a Filettole con spazio per la colazione, il secondo a Villa Rucellai con la classica fettunta, a San Leonardo l’immancabile ‘ovino affrittellato’ accompagnato dalla pappa al pomodoro, a Gamberame appuntamento con il gelato, alla Gualchiera di Coiano ci sarà l’aperitivo, poi uno a sorpresa e infine in Mercatale il pasta party.

Torna il 14 aprile, promosso dal Gispi Rugby, il torneo Denti-Reali, anche quest’anno l’evento per giovani rugbisti dai 6 agli 11 anni, accompagnato anche quest’anno da una serie di iniziative ideate per abbracciare l’intera comunità pratese. Il torneo Luciano Denti è una testimonianza tangibile dell’eredità lasciata dal presidente che ha guidato il Gispi verso un nuovo livello di eccellenza, trasformandolo da un semplice gruppo di appassionati in una società rinomata e multifunzionale. Da quando nel 2016 è stato introdotto il trofeo Stefano Reali, in onore di uno dei fondatori del Gispi Rugby Prato, il torneo si è arricchito di significato e storia. Quest’anno, in occasione della sua 31ª edizione e della settima del torneo Stefano Reali, sono celebrati anche i 40 anni di Gispi Rugby Prato. Le attività inizieranno nel pomeriggio di sabato 13 aprile con una vibrante sfilata nel centro storico di Prato, culminando in piazza delle Carceri congiungendosi con la Prato HalfMarathon, con un evento coinvolgente che presenterà le squadre partecipanti, il Torneo Denti-Reali e le varie categorie del club. Tra le esibizioni in programma, spicca quella del Gruppo di musici e sbandieratori di Montemurlo.

Domenica 14 aprile, l’emozione salirà alle stelle, mentre il torneo prenderà il via sui campi di Iolo (stadio Chersoni) e di Coiano. Dalle prime luci dell’alba fino al pomeriggio, le squadre si sfideranno con determinazione per guadagnarsi un posto nelle finali che si terranno allo stadio Chersoni. Durante la pausa pranzo, un momento di cultura e intrattenimento con l’esibizione live della School Rock di Prato renderà l’atmosfera ancora più vibrante. Con oltre 900 giovani partecipanti e 67 squadre provenienti da 16 diverse società di tutta Italia, l’evento si conferma un momento unico nel panorama rugbistico giovanile.