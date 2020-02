Marcheschi (FDI): “Chi è contro l’aeroporto di Firenze, è anche contro la Toscana”

FIRENZE – “Chi è contro Firenze è anche contro Pisa e la Toscana. I numeri dimostrano che se calano i passeggeri a Firenze non aumentano quelli di Pisa ma ne guadagna lo scalo di Bologna. Bisogna andare avanti con il potenziamento dell’intero sistema aeroportuale toscano”: si esprime così il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (FDI) dopo la pronuncia del Consiglio di stato che ha respinto il ricorso di Toscana Aeroporti contro la decisione del Tar sull’ampliamento dello scalo fiorentino. “Purtroppo si conferma che le cose la sinistra potrebbe farle meglio, visto che dopo aver passato anni a preparare i documenti siamo arrivati a conclusioni affrettate e quasi improvvisate. Non solo. E’ evidente la grande spaccatura che c’è a sinistra con il presidente Rossi, che ribadisce la necessità di fare l’aeroporto, e parte della stessa sinistra, che appoggia il candidato Giani, che invece esulta per il fallimento del potenziamento dello scalo di Peretola. Giani è soltanto il paravento di una coalizione che non sta in piedi, con forze inconciliabili fra di loro unite soltanto dall’opposizione a Meloni e Salvini”.