Marcheschi (FDI): “In sanità una montagna di soldi pubblici gestiti da incapaci truffati dai furbetti del Covid”

FIRENZE – Non c’è dubbio che le notizie degli ultimi giorni, in merito all’operazione della Guardia di finanza di Prato, abbiano lasciato il segno. Come dimostra anche la presa di posizione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi: “La Toscana è come l’Umbria del Pd, spese folli e procedure discutibili. In sanità una montagna di soldi pubblici sono stati gestiti da incapaci truffati dai furbetti del Covid. Ho presentato esposti alla Corte dei Conti sul caso delle mascherine non certificate, sulle nomine “amicali” dei direttori generali della sanità e per il caso dei ventilatori polmonari pagati e mai consegnati. In un periodo di emergenza, in cui bisogna saper reagire con il massimo di capacità e trasparenza, qualcuno della Regione Toscana si è fatto prendere la mano dall’incapacità a gestire troppi soldi. Nel migliore dei casi si tratta di persone che non sanno ricoprire il proprio ruolo, ci sono state trattative dirette in cui si deve dimostrare che un’azienda non è stata favorita rispetto ad altre e che si è sempre agito tutelando la salute dei cittadini e dei medici”.