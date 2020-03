Marcheschi (FDI): “Non solo annunci, Rossi e Saccardi distribuiscano le mascherine negli ospedali”

FIRENZE – “Durante la conferenza dei capi gruppo, realizzata in video call, ho invitato la giunta toscana, era presente l’assessore Bugli, di evitare di fare annunci a cui poi non seguono fatti concreti se non dopo troppi giorni”: a parlare così è il consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi), che aggiunge: “Il Governatore Rossi, l’assessore Saccardi e tutta la task force regionale avevano da tempo promesso mascherine a medici e infermieri degli ospedali che sono ancora invece costretti a lavorare con una carenza di dispositivi di protezione individuale che li espone al contagio. Si proceda poi a effettuare i test sierologici annunciati da Rossi nei giorni scorsi, alla stampa era stato annunciato che ne sarebbero stati fatti ben 50.000 di questi test e invece a oggi si sa poco o niente. Non è voler fare polemica ma è un richiamo alla serietà, gli annunci generici creano aspettative che, tanto più in una fase emergenziale come quella attuale, non possono rimanere vane. Oltre agli annunci giornalieri, dunque, servono atti specifici: riceviamo segnalazioni da operatori sanitari e addetti ai trasporti che rivelano che né tamponi, test sierologici e né le tanto agognate mascherine, promesse e comprate, sono state ancora distribuite. Infatti, non ci è ancora dato sapere quante siano le mascherine richieste dalle aziende sanitarie ed ospedaliere e quante ne siano state, nel dettaglio presidio per presidio, effettivamente consegnate”.