Marcheschi (FDI): “Per l’aeroporto è fondamentale fare presto”

FIRENZE – “Per l’aeroporto è fondamentale fare presto, abbiamo perso troppo perso in polemiche sterili e divisioni”. Non ha dubbi il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi sull’ampliamento di Peretola, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, e aggiunge: “Dalla nuova pista passa lo sviluppo della Toscana, la credibilità stessa del sistema toscano. Firenze ha bisogno di un aeroporto funzionale perché a Firenze arrivano milioni di turisti ogni anno, perché le aziende entine devono poter contare su uno scalo che le colleghi con il mondo. Gli interessi economici sono enormi è vero, sono gli interessi dei fiorentini e dei toscani”.